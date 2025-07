Morris Battistini è nuovo delegato di Forza Italia a Casalecchio

La segreteria provinciale di Forza Italia ha ufficialmente nominato Morris Battistini, delegato comunale per Casalecchio di Reno. La decisione, proposta dal segretario Nicola Stanzani, è stata deliberata durante la riunione del 24 luglio. Una nomina mira a rafforzare la presenza di Forza Italia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

