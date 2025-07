E’ al mare, ma non in ferie, e a Singapore è attorniata dai migliori nuotatori del mondo. Perché anche lei lo è, visto che Sofia Morini, 22enne di Reggiolo, ma nata a Reggio, sta partecipando ai campionati mondiali di nuoto e pure con grandissimi risultati. Sofia, con Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino si è piazzata settima con la staffetta 4x100 azzurra, con il nuovo record italiano di 3’35’’18, terminando a meno di due secondi dalla zona medaglie. Oro all’Australia in 3’30’’60 davanti a Stati Uniti in 3’31’’04 e Olanda in 3’33’’89. Ma sentiamo subito le prime impressioni dell’ondina reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morini batte il record della divina Pellegrini