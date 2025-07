Monza ai Mulini Asciutti tra mugnai e studenti | dalla polenta di Monza all’energia pulita del Poli

Monza – La memoria della Brianza scorre nel Lambro e si racconta attraverso i mulini che ne celebrano la vita produttiva, culturale e civile. Per questo la consigliera regionale Alessandra Cappellari ha proposto un progetto di legge per la valorizzazione e il recupero dei mulini storici della Lombardia. A supportare il progetto il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. Entrambi hanno intrapreso un viaggio tra i mulini della Brianza, cogliendone peculiaritĂ e necessitĂ , per farne un censimento, in vista di un itinerario storico culturale. Entrando nel Parco di Monza da Villasanta e incamminandosi per circa cento metri per un viottolo di ghiaia nel cuore della vegetazione, ci si imbatte nei Mulini Asciutti, un’opera di ingegneria idraulica che occupa 990 metri quadri, risalente al 1836, composta da due mulini ancora funzionanti (tre macine nella sala sud e tre nella sala nord), grazie alla cura del Creda che aggrega Agesci, Italia nostra, Legambiente e Wwf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it