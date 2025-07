Montesarchio il consiglio comunale approva la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Tempo di lettura: 2 minuti Il consiglio comunale di Montesarchio ha votato nella serata di ieri, con voto positivo di tutti i presenti e l’astensione della consigliera Annalisa Clemente, un odg per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Di seguito dichiarazione del sindaco Carmelo Sandomenico: “Voglio ringraziare il Consiglio comunale di Montesarchio per aver approvato la mozione con cui si chiede al Governo italiano di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. È un atto che nasce da una mia proposta, maturata in un tempo drammatico, e che vuole rappresentare un segnale di civiltà , di coscienza e di umanità e che fa seguito anche al confronto con cittadini ed alcune forze politiche che condividevano tale esigenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montesarchio, il consiglio comunale approva la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: montesarchio - consiglio - comunale - mozione

