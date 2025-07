Montemurlo ad agosto un mese di sosta senza il pericolo di incorrere in sanzioni

Montemurlo, 30 luglio 2025 -¬†A Montemurlo¬†la pulizia strade non va in vacanza¬†ed¬†anche quest'anno il Comune, attraverso una specifica ordinanza,¬†ha individuato aree di sosta libere dalla rimozione settimanale dei veicoli per consentire il lavaggio stradale.¬†Per venire incontro alle¬†esigenze¬†di chi sta partendo per le vacanze e non ha un garage o una piazzola privata dove lasciare l'auto per un lungo periodo, infatti,¬†il Comune ha individuato delle aree dove sar√† possibile parcheggiare senza incorrere nelle sanzioni elevate dalla¬†polizia municipale per la pulizia strade. L'ordinanza¬†sar√† attiva¬†dal 1¬†di agosto¬†al 1 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Montemurlo, ad agosto un mese di sosta senza il pericolo di incorrere in sanzioni

In questa notizia si parla di: montemurlo - sosta - incorrere - sanzioni

Montemurlo, ad agosto un mese di sosta senza il pericolo di incorrere in sanzioni; Niente multe per lavaggio strada, a Montemurlo piazzole dedicate per la lunga sosta estiva; Pulizia strade: è strage di multe. In media 15 sanzioni ogni servizio.

Sosta selvaggia, ecco lo sparamulte. Dopo i test scattano le sanzioni - Dopo i test scattano le sanzioni Durante la fase sperimentale sarebbero qualche centinaio le infrazioni rilevate da ’Cerberino’. Scrive lanazione.it

Sosta, parcheggi e abbonamenti più cari e ora arriva la stangata sulle ... - Infine, per chi con un ticket da un‚Äôora sosta oltre 30 minuti in più del previsto, la sanzione ammonta a 48 euro, pagabili in misura ridotta (33,60) in caso di versamento entro tre giorni dalla ... Segnala quotidianodipuglia.it