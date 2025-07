Montemesola torna l’evento più atteso dell’estate | gusto musica e atmosfere d’altri tempi con la Notte in Bianco del Marchese

Tarantini Time Quotidiano Montemesola si prepara a vivere una notte magica: il 13 agosto 2025, il suggestivo borgo in provincia di Taranto ospiterĂ la seconda edizione della Notte in Bianco del Marchese, un evento che trasformerĂ il centro storico in un incantevole palcoscenico di sapori, musica e tradizione. Dopo il travolgente successo della scorsa edizione – che ha registrato un’affluenza da record, consacrandolo come l’evento piĂą grande della provincia di Taranto – la Notte in Bianco del Marchese torna con un programma ancora piĂą ricco e coinvolgente. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale e teatrale “Il Carrozzone”, in collaborazione con ERComunicazione e con il patrocinio del Comune di Montemesola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Montemesola, torna l’evento piĂą atteso dell’estate: gusto, musica e atmosfere d’altri tempi con la Notte in Bianco del Marchese

In questa notizia si parla di: notte - evento - bianco - torna

