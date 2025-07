Monteforte Irpino e Forino controlli a tappeto dei Carabinieri | 3 fogli di via obbligatori

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalitĂ comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - monteforte - irpino - forino

Monteforte Irpino (AV) – Tenta di disfarsi della droga lanciandola nel cortile: 50enne denunciata dai Carabinieri per spaccio - Tenta di disfarsi della marijuana lanciandola nel cortile durante la perquisizione: 50enne denunciata dai Carabinieri di Monteforte Irpino.

"Non siete soli", a Monteforte Irpino i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità - "Non siete soli": i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità . A Monteforte Irpino confronto con le classi seconde della scuola media: bullismo, cyberbullismo e sicurezza al centro del dialogo “Avete il diritto di essere felici.

Monteforte Irpino, 50enne denunciata dai Carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato una 50enne del posto, ritenuta responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Monteforte Irpino e Forino, controlli a tappeto dei Carabinieri: 3 fogli di via obbligatori; Persona trovata carbonizzata in un’auto tra Monteforte e Forino: indagini in corso; Monteforte Irpino, cadavere carbonizzato trovato in un'auto a Breccelle.

Monteforte Irpino, cadavere carbonizzato trovato in un'auto a ... - MSN - Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto lungo la strada che collega Monteforte Irpino a Forino, in località Breccelle. Segnala msn.com

Charred Remains Found in Monteforte Irpino - Il Mattino - A completely charred body was found inside a car along the road connecting Monteforte Irpino to Forino, in the locality of Breccelle. ilmattino.it scrive