Monteforte e Forino | 3 fogli di via dopo controlli serrati dei Carabinieri

Carabinieri in azione contro il pendolarismo criminale in Irpinia: fermati soggetti sospetti a Monteforte Irpino e Forino. MONTEFORTE IRPINO FORINO (AV) Raffica di controlli e presidi strategici dei Carabinieri di Avellino contro la criminalità predatoria e il cosiddetto pendolarismo criminale. Nell’ambito delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue l’azione preventiva su tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree più esposte. A Monteforte Irpino e Forino, i militari della Compagnia di Baiano hanno effettuato posti di blocco a tappeto, fermando e identificando numerosi soggetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: monteforte - forino - carabinieri - controlli

Monteforte Irpino e Forino, controlli a tappeto dei Carabinieri: 3 fogli di via obbligatori - In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Monteforte Irpino e Forino, controlli a tappeto dei Carabinieri: 3 fogli di via obbligatori; Monteforte Irpino, cadavere carbonizzato trovato in un'auto a Breccelle; Monteforte Irpino, cadavere carbonizzato in un'auto: ipotesi suicidio.

Si aggirano nei pressi di abitazioni: due giovani allontanati dai carabinieri - L'articolo Si aggirano nei pressi di abitazioni: due giovani allontanati dai carabinieri proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Monteforte Irpino, auto vandalizzate. Intensificati i controlli ... - Intensificati i controlli: «Monitoriamo la situazione» Danni soprattutto alle auto in sosta in via Roma Monteforte Irpino, auto vandalizzate. Riporta ilmattino.it