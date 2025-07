Monitoraggio delle acque marine sulla costa divieto di balneazione in tre punti

Non arrivano buone notizie dal litorale. Il campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare per lunedì 28 luglio e rimandato a causa di avverse condizioni meteo e del mare, è stato effettuato martedì 29 nella provincia di Ferrara e mercoledì 30 nelle restanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: acque - marine - monitoraggio - costa

Balneazione, Arpa: "Acque eccellenti da 16 anni, a Tortoreto la 29/a Bandiera Blu" Balneazione, Arpa: "A Tortoreto Acque eccellenti da 16 anni" Pescara - Dal 2010 a oggi, Tortoreto mantiene standard di eccellenza in tutti i 5 punti di monitoraggio delle acque Vai su Facebook

Monitoraggio delle acque marine sulla costa, divieto di balneazione in tre punti; Mare Adriatico, anche nel 2024 in Emilia-Romagna acque ‘eccellenti’ o ‘buone’, semaforo verde per tutte le tratte; Sicurezza in acqua, nuovi radar monitoraggio sulla costa.

Goletta Verde, le acque lucane entro i limiti di legge - Tutti i cinque campioni prelevati lungo la costa lucana da Goletta Verde sono risultati entro i limiti di legge. Come scrive msn.com

Prosegue il monitoraggio di Arpacal per tutelare il mare e i corsi d’acqua - Approccio trasversale, vigilanza e campionamenti continui le chiavi del lavoro dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ... Da msn.com