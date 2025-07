Monica Setta e Gialappa | un incontro in vista?

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Il conduttore avrebbe espresso insofferenza nei confronti della possibilitĂ che Roberta Capua e Antonella Elia, protagoniste del suo BellaMĂ , partecipino al programma di Monica Setta.

“Imbarazzo a Viale Mazzini, Pierluigi Diaco non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’ al programma di Monica Setta”: l’indiscrezione di Chi - Pierluigi Diaco contro Monica Setta. “Lo avrebbe detto chiaramente nei corridoi Rai: non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’, da Roberta Capua ad Antonella Elia, a Storie di donne al bivio di Monica Setta e in altri contenitori Rai”, fa sapere il settimanale Chi.

Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole…” - I due conduttori sarebbero nuovamente ai ferri corti, con tensioni legate alla gestione degli ospiti tra i loro programmi RAI, che riaccendono vecchie ruggini già emerse nel 2020 L'articolo Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole…” proviene da Il Difforme.

Monica Setta alla Gialappa: “Mi piacerebbe venirvi a trovare” Vai su X

Monica Setta: La parodia della Gialappa? I miei legali hanno scritto a Tv8...; Monica Setta sull’imitazione della Gialappa’s Band: “I messaggi che mi arrivano parlano di…; Monica Setta contro l'imitazione della Gialappa's: «Sembro l'incredibile Hulk, ho ricevuto minacce orribili sui social.

Monica Setta: dopo la polemica sulla sua imitazione ecco la “proposta” alla Gialappa - L'imitazione di Monica Setta alla Gialappa aveva fatto arrabbiare la diretta interessata che, adesso, ha fatto un passo indietro. Scrive donnaglamour.it

Monica Setta racconta il desiderio di visitare la Gialappa’s Band presto - Il rapporto tra Monica Setta e il GialappaShowMonica Setta ha rivisto la sua posizione nei confronti del GialappaShow, tanto da manifestare aperture i ... Segnala assodigitale.it