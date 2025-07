Monica Setta alla Gialappa's Band sulla sua imitazione | Gli dovrei dare botte Dimenticatemi o fatemi più carina

In un video anticipazione della nuova edizione di Storie di donne al bivio, Monica Setta torna sul caso dell'imitazione di Giulia Vecchio a Gialappa's Show. Le parole della conduttrice: "Gli dovrei dare botte". Poi, l'augurio per la nuova stagione dello show in onda su TV8: "Gli auguro tutto il bene, anche per la prossima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Il conduttore avrebbe espresso insofferenza nei confronti della possibilitĂ che Roberta Capua e Antonella Elia, protagoniste del suo BellaMĂ , partecipino al programma di Monica Setta.

“Imbarazzo a Viale Mazzini, Pierluigi Diaco non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’ al programma di Monica Setta”: l’indiscrezione di Chi - Pierluigi Diaco contro Monica Setta. “Lo avrebbe detto chiaramente nei corridoi Rai: non gradisce la partecipazione dei protagonisti di BellaMa’, da Roberta Capua ad Antonella Elia, a Storie di donne al bivio di Monica Setta e in altri contenitori Rai”, fa sapere il settimanale Chi.

Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole…” - I due conduttori sarebbero nuovamente ai ferri corti, con tensioni legate alla gestione degli ospiti tra i loro programmi RAI, che riaccendono vecchie ruggini già emerse nel 2020 L'articolo Pierluigi Diaco contro Monica Setta: “Non vuole…” proviene da Il Difforme.

