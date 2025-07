Mondo dello sport in lutto Addio all’ex pugile Sassoli | Amico sincero e sensibile

Una vita tra sella e guantoni, senza mai perdere l’allenamento. Aveva coltivato le sue passioni fino all’ultimo Andrea Sassoli, stroncato ieri mattina da un malore che lo ha colto all’improvviso nella sua abitazione. Quello di Sassoli, 72 anni, è un nome noto nel mondo dello sport ferrarese. Ex pugile, per decenni è stato uno degli storici soci (e per un lungo periodo presidente) della palestra Body Club di via XX Settembre. Parallelamente alla boxe, coltivava l’amore per i cavalli e per il body building. Il suo era un volto familiare per i ferraresi che frequentano l’impianto di via XX settembre per scolpire il fisico o sferrare qualche pugno al sacco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

