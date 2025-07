Mondiali scherma 2025 oggi in tv | orari 30 luglio programma streaming italiani in gara

Ultima giornata dei Mondiali di scherma a Tbilisi. La rassegna iridata è arrivata alla sua conclusione e si assegneranno le ultime medaglie, riguardanti la prova a squadre di sciabola femminile e spada maschile. I primi a scendere in pedana saranno gli spadisti (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino), che affronteranno negli ottavi di finale l’Olanda, con uno sguardo all’orizzonte verso il quarto tra la vincente di Kazakistan e Cina. Successivamente toccherà alle sciabolatrici (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale), che avranno un ottavo decisamente complicato contro la Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 30 luglio, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - scherma - orari - luglio

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

#MyNoale #NoaleFestival MARCO BUSCHINI A NOALE FESTIVAL Relatore di prestigio ad eventi ed incontri formativi in tutta Italia, giovedì 24 luglio incontra i suoi Concittadini, alle 18. Non mancare! Vai su Facebook

Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 30 luglio, programma, streaming, italiani in gara; Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari domenica 27 luglio, programma, streaming, italiani in gara; Mondiali scherma Tbilisi 2025: programma, calendario e dove vedere le gare in TV e streaming.

Mondiali Tbilisi, finale spada maschile e sciabola femminile: dove vederle in tv e streaming, orari e percorsi degli azzurri - La penultima giornata dei mondiali di scherma di Tbilisi è una giornata di transizione in vista del gran finale di domani, mercoledì 30 luglio, quando si assegneranno ... Riporta msn.com

Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 29 luglio, programma, streaming, italiani in gara - La rassegna iridata prende quasi una pausa prima del grande finale di domani, visto che quest’oggi sono in programma le primissime fasi d ... Segnala informazione.it