Uno dopo l’altro, arrivano finalmente gli ori per gli azzurri ai Mondiali di Singapore. La coppia Pellacani-Santoro batte i campioni in carica dell’Australia e i favoritissimi cinesi. È il primo metallo prezioso infilato al collo nella storia dei tuffi sincronizzati per il nostro Paese, il quarto nella tradizione dei tuffi dopo Cagnotto e Dibiasi. L’exploit di Cerasuolo. Martedì era stata la grande giornata di Simona Quadarella, argento nei 1500 dietro alla Ledicky con il nuovo record europeo e di Thomas Ceccon, argento nei 100 dorso anche se il campione olimpico non era troppo soddisfatto perchè puntava all’oro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiali nuoto, doppio oro azzurro con Pellacani e Santoro: successo anche per Cerasuolo