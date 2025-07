Mondiali nuoto 2025 programma di domani | orari 31 luglio tv italiani in gara

Giovedì 31 luglio andrĂ in scena la quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena, si prevede un day-4 molto interessante, con gare che promettono spettacolo. In casa Italia, le attese non mancano e c’è grande curiositĂ in particolare sulle batterie dei 100 stile libero femminili e dei 200 dorso maschili. Sara Curtis, infatti, tornerĂ in scena per mettersi alla prova nella gara regina. Una stagione fatta di grandi miglioramenti per la giovane piemontese, intenzionata a metterli in mostra anche in una sede così prestigiosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali nuoto 2025, programma di domani: orari 31 luglio, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - luglio - gara

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #AlbertoRazzetti #CarlosDAmbrosio Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 30 luglio, programma, streaming, azzurri in gara: I Mondiali di nuoto tra corsie 2025 vivranno oggi la loro quarta giornata di gare. Nella… https: Vai su X

Mondiali di nuoto Singapore, programma 27 luglio: orario e dove vedere italiani in gara Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Mondiali di nuoto a Singapore: il programma del 30 luglio e gli italiani in gara; Mondiali nuoto Singapore, programma 30 luglio: orario e dove vedere italiani in gara; Mondiali di nuoto 2025, i risultati delle gare del 27 luglio: argento Italia nei 4x100!.

Mondiali di nuoto 2025, il programma di oggi e gli italiani in gara: orari delle finali e dove vederle - In questo mercoledì 30 luglio l'Italia schiera Razzetti e Burdisso nella finale dei 200 farfalla maschili e Cerasuolo nei 50 rana uomini ... Si legge su fanpage.it

Mondiali di nuoto, i risultati delle gare di oggi: i tempi delle batterie - Italia in finale nella 4x100 misti mista: Bacico, Viberti, Cocconcelli e Curtis registrano il miglior crono in 3:42. Scrive sport.sky.it