Mondiali nuoto 2025 Cerasuolo è oro nei 50 metri rana

Seconda medaglia d’oro per l’ Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Simone Cerasuolo compie un’impresa e vince i 50 metri rana con il tempo di 26”54. Si tratta del primo oro azzurro nel nuoto e arriva a pochi minuti di distanza dallo storico trionfo di Santoro e Pellacani nei tuffi. Argento per il russo Kirill Prigoda in 26?62, bronzo per il cinese Qin Haiyang in 26?67. Per l’Italia è la 17esima medaglia in totale ai mondiali di Singapore.??CERASUOLO OROOO DA URLO!!! QUI SI FA LA STORIAAA??? 50 rana da brividi! Simone sfreccia con un'accelerazione da paura, fa saltare il banco in 26"54 e si laurea campione del mondo?? @DBMMedia? #azzurri #federnuoto #italnuoto #swimming #AQUASingapore2025 pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali nuoto 2025, Cerasuolo è oro nei 50 metri rana

