Mondiali di tuffi Singapore 2025 | Pellicani e Santoro vincono l’oro nel sicro misto da tre metri

L 'Italia conquista il più alto gradino del podio ai Mondiali di tuffi in corso di svolgimento a Singapore con la coppia Chiara Pellicani-Matteo Santoro, che si è imposta nel sincro misto da tre metri totalizzando 308.13 punti davanti agli australiani Maddison Keeney e Cassiel Rousseau e ai cinesi Li Yaljie e Cheng Zilong. MONDIALI DI TUFFI SINGAPORE 2025: PELLICANI E SANTORO REGALANO IL PRIMO ORO IRIDATO ALL'ITALIA L'apertura della prova ha esaltato i due giovani romani che hanno realizzato un doppio e mezzo in avanti con avvitamento carpiato quasi perfetto che è valso loro 163.50 punti e un secondo posto consolidato complice gli errori degli australiani Maddison Keeney e Cassiel Rousseau.

