Mondiali di scherma Tbilisi 2025 | ultima giornata con gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile

Ultima giornata delle gare di scherma in Georgia: gli azzurri superano Svezia e Olanda e proseguono la corsa al podio, mentre il team femminile della sciabola si ferma agli ottavi contro la Spagna. Si è aperta oggi la nona e ultima giornata del Mondiale di scherma 2025 a Tbilisi con le competizioni a squadre di spada maschile e sciabola femminile, ultime due prove del programma iridato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, i 48 convocati dell’Italia tra spada e sciabola per l’ultima tappa di Coppa del Mondo - Questo weekend, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si chiuderà ufficialmente la Coppa del Mondo 2025 di spada e sciabola dopo l’ultima tappa stagionale del circuito maggiore di fioretto andata in scena pochi giorni fa a Shanghai.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: inizia l’ultima giornata, attesa per le spadiste azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Si infiamma la sfida tra AIN ed Olanda. Nel secondo assalto le atlete neutrali hanno recuperato il gap, mettendo in scena un bel testa a testa.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Veroli e Galassi ai quarti, ultima stoccata fatale per Battiston - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 I rappresentanti dell’Italia rimanenti nella giornata odierna sono Matteo Galassi e Davide Di Veroli, che scenderanno in pedana per i quarti della spada individuale dopo la fine di tutti gli ottavi della sciabola femminile.

Mondiali scherma: Italia ko, fuori spadisti e azzurre sciabola - E si ferma ai quarti la corsa degli spadisti (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino) che dopo aver superato l'Olanda 45- Scrive ansa.it

Mondiali di scherma: eliminata l'Italia della sciabola femminile, spada maschile ai quarti - Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali di scherma: eliminata l'Italia della sciabola femminile, spada maschile ai quarti ... Come scrive sport.sky.it