Mondiali di nuoto tanta Roma a Singapore e il club si congratula

In un periodo storico in cui il calcio non sembra poter portare gioie e soddisfazioni a livello nazionale, gli altri sport, dal tennis alla pallavolo, continuano a donare gioie ai tifosi italiani. In questi giorni sono gli atleti del nuoto che portano in alto nel mondo il nome del nostro Paese, conquistando numerose medaglie e record. Nei mondiali che si stanno svolgendo a Singapore (fino al 3 agosto), sono molti gli atleti provenienti dalla capitale. Tra essi troviamo la tifosa giallorossa Simona Quadarella, la quale ha vinto una splendida medaglia d’argento nella gara dei 1500 stile libero stabilendo il nuovo record europeo; la romana classe 1998 di Ottavia si è dovuta arrendere solo alla statunitense Ledecky, vincitrice della sua 22esima medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mondiali di nuoto, tanta Roma a Singapore e il club si congratula

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - tanta - roma

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Thomas Ceccon conquista la medaglia d'argento nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto a Singapore. Per il campione olimpico si tratta della terza medaglia in tre giorni dopo il bronzo nei 50 farfalla e l'argento con la staffetta 4x100. Vittoria per il sudafricano Coetz Vai su Facebook

Mondiali di nuoto: Paltrinieri e Taddeucci d’argento nelle gare di 5 km; Nuoto show a Roma: record Viberti, bene Pilato e Curtis; LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Burdisso a Singapore, Cocconcelli quasi! Viberti si conferma, D’Ambrosio e Curtis ok, Pilato vince ma non convince.

Mondiali di nuoto, Italia d'oro: trionfo di Pellacani-Santoro nei tuffi e Cerasuolo nella rana - Un'Italia tutta d'oro quella in acqua ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore. iltempo.it scrive

Mondiali nuoto 2025, tuffi: Santoro-Pellacani oro nel trampolino 3 metri misto - Matteo Santoro e Chiara Pellacani conquistano una splendida medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto 2025 in corso a Singapore. Da msn.com