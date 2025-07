Mondiali di nuoto storico oro per Pellacani e Santoro nei tuffi

Storica impresa di Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore hanno vinto la medaglia d’oro nei tuffi, nel sincro misto trampolino 3 metri. La coppia azzurra ha chiuso con 308.13 punti, superando gli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney, che si sono fermati a 307.26. Bronzo per i cinesi Zilong Chen e Yajie Li. Si tratta di un oro storico per l’Italia, che nei tuffi ai Mondiali di nuoto non aveva mai raggiunto il gradino più alto con una coppia. Ci erano riusciti infatti solamente – nell’individuale – Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1 metro a Kazan 2015). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mondiali di nuoto, storico oro per Pellacani e Santoro nei tuffi

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - tuffi - storico

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Mondiali di nuoto, primo oro per l’Italia dai tuffi: clamorosa impresa di Pellacani e Santoro, battuta la Cina Vai su X

Sono in corso, a Singapore i Mondiali di sport acquatici. Tra nuoto, artistico, in acque libere e in corsia, ma anche pallanuoto, tuffi e tuffi da grandi altezze 77 le differenti prove in programma e tantissime le medaglie da assegnare Mondiali che guardiamo e son Vai su Facebook

Mondiali di nuoto, oro storico per Pellacani e Santoro nei tuffi; LIVE Mondiali di nuoto: il trionfo azzurro di Pellacani/Santoro. Ora le finali di nuoto; Mondiali di nuoto, oro storico per Pellacani e Santoro nei tuffi.

Mondiali nuoto, medaglia d'oro per Chiara Pellacani e Matteo Santoro dai 3 metri sincro misti - Chiara Pellacani e Matteo Santoro si impongono nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308. Da ilgazzettino.it

Mondiali nuoto, medaglia d'oro per Chiara Pellacani e Matteo Santoro dal trampolino sincro di 3 metri - Chiara Pellacani e Matteo Santoro si impongono nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308. Scrive msn.com