Mondiali di nuoto le finali di oggi | Italia per il primo oro nel medagliere con la staffetta 4X100 mista

La diretta di oggi, 30 luglio, degli italiani impegnati nelle finali dei campionati del mondo di nuoto a Singapore. Il programma completo delle gare con gli orari anche di semifinale. Diretta TV in chiaro e gratis sui canali Rai Sport e Rai 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Europei di Nuoto Artistico, Italia super: arrivano tre argenti dalle finali della seconda giornata - Funchal, 3 giugno 2025 – A seguito del bronzo vinto ieri dall’Italia del Nuoto Artistico, agli Europei i n svolgimento a Funchal, arrivano altre tre medaglie nella seconda giornata di finali di oggi.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare. Finali dalle 18.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la prima sessione di finali del Settecolli 2025.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi avanzano in scioltezza. Alle 18.00 le finali - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.

