Mondiali di nuoto | Italia da urlo mista mixed in finale col miglior tempo Razzetti Frigo e Burdisso protagonisti

La staffetta azzurra vola in finale battendo anche la Cina olimpionica. Frigo si qualifica nei 100 stile con il personale, Razzetti atteso a una doppia sfida da leone nei 200 farfalla e 200 misti. Singapore ‚Äď √ą una quarta giornata tutta da vivere per il nuoto azzurro ai 22esimi Mondiali in corso all‚ÄôAcquatic Centre di Singapore. L‚ÄôItalia brilla nella staffetta 4√ó100 mista mixed, conquista una finale con il miglior tempo e si candida per una medaglia pesante. Ottime indicazioni anche dalle batterie individuali: Manuel Frigo vola in semifinale con il personale nei 100 stile libero, mentre Alberto Razzetti e Federico Burdisso si preparano alla finale dei 200 farfalla, con ‚ÄúRazzo‚ÄĚ atteso anche nella semifinale dei 200 misti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mondiali di nuoto di Singapore: Quadarella è argento nei 1500 sl, Ceccon argento nei 100 dorso

