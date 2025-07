Mondiali di nuoto incredibile | a 12 anni è già in finale federazione in crisi

Mondiali di nuoto sotto i riflettori, ma questa volta il protagonista non è un veterano: ha soltanto 12 anni e risponde al nome di Yu Zidi. Arriva dalla Cina e in pochi mesi è diventata l’icona del nuoto mondiale, tanto da mettere in crisi la stessa World Aquatics e i suoi limiti regolamentari. Le sue prestazioni da record stanno già riscrivendo le regole (e le aspettative) sulle nuove generazioni di fenomeni sportivi. La sua storia è il trend del momento: Yu non solo sorprende in vasca, ma accende il dibattito sul ruolo dei giovanissimi nelle gare d’élite. E mentre lei macina tempi da sogno, il mondo del nuoto si interroga: possono atleti così giovani vivere già un sogno mondiale? Dalla Cina ai mondiali, Yu Zidi rompe ogni schema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mondiali di nuoto, incredibile: a 12 anni è già in finale, federazione in crisi

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - anni - crisi

La federazione internazionale del Nuoto, 'World Aquatics', ha discusso la possibilità di rivedere le proprie regole sull'età minima per la partecipazione alle sue competizioni, a seguito dell'impressi

