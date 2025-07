Mondiali di Nuoto doppia medaglia d’oro per l’Italia | Cerasuolo trionfa nei 50 metri rana e Pellacani-Santoro nei tuffi

Arriva da Simone Cerasuolo la seconda medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. L’azzurro ha vinto la finale dei 50 metri rana con un tempo di 26,54 secondi. Il 22enne di Imola è il primo italiano di sempre a riuscirci. Alle spalle di Cerasuolo si sono piazzati il russo Prigoda (argento) e il cinese Qin (medaglia di bronzo). La prima medaglia d’oro ai tuffi. La sua medaglia d’oro si somma a quella ottenuta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro, il primo della spedizione azzurra ai Mondiali di Singapore 2025. Una vittoria sudata nel sincro misto dal trampolino dei 3 metri per la coppia di punta dei tuffi italiani, arrivata all’ultimo tuffo per un soffio contro i temibilissimi cinesi e i campioni in carica australiani. 🔗 Leggi su Open.online