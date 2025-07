Mondiali di nuoto capolavoro di Cerasuolo | conquista la medaglia d’oro nei 50 rana

Mondiali di nuoto 2025, dopo l’oro nella finale del sincro misto di tuffi è arrivata anche la medaglia d’oro di Simone Cerasuolo. Simone Cerasuolo ha trionfato per l’Italia e ha regalato una nuova gioia incredibile. Il 22enne è salito sul gradino più alto del podio e ha conquistato la medaglia più ambita di tutte. L’azzurro ha infatti letteralmente dominato la finale dei 50 metri rana ed ha così conquistato la medaglia d’oro per l’ Italia con il tempo di 26?54. Mondiali di nuoto, Cerasuolo conquista l’oro: trionfo nei 50 rana. Simone Cerasuolo, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha dichiarato: “Volevo vincere una medaglia, ma non era scontato nel 50m rana ho dimostrato di essere velocissimo, ma in finale non vince il più veloce, ma il più forte. 🔗 Leggi su Sportface.it