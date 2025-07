Mondiali di nuoto 2025 i risultati del 30 luglio dell' Italia | Cerasuolo oro nei 50 rana

Singapore, 30 luglio 2025 - In un pomeriggio aperto dallo storico oro di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nei tuffi, categoria sincro misto da 3 metri, l' Italia della vasca non vuole essere da meno nei Mondiali di nuoto 2025. L'onore del primo metallo più pregiato va a Simone Cerasuolo, che vince i 50 rana senza godere dei favori del pronostico, come invece facevano gli azzurri della 4x100 mista mixed, che nella mattinata avevano strappato il pass per la finale con il miglior tempo: Christian Bacico, Nicolò Martinenghi (che aveva rimpiazzato Ludovico Viberti ), Costanza Cocconcelli e Sara Curtis non si ripetono, pur non peggiorando di molto il crono del mattino, e chiudono solo sesti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali di nuoto 2025, i risultati del 30 luglio dell'Italia: Cerasuolo oro nei 50 rana

