Mondiale Tbilisi 2025 Italia 5ª nella spada maschile e 10ª con la sciabola femminile | sei medaglie per gli Azzurri

Ultima giornata senza podi per la spedizione azzurra, ma con sei medaglie totali l’Italia è tra le Nazioni più premiate insieme a Francia e Ungheria. Si chiude con un bilancio più che positivo l’avventura dell’Italia ai Campionati del Mondo di scherma Tbilisi 2025. Nella giornata conclusiva, gli spadisti azzurri conquistano un ottimo 5° posto mentre le sciabolatrici chiudono decime. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

