Molestata durante un concerto la cantante Rebecca Baby reagisce mettendosi in topless | Il mio coraggio è la sua vergogna – Il video

«Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto, dopo un po’ vedrete che non vi ricorderĂ piĂą il sesso e e sarĂ fantastico». Con queste parole, durante un’esibizione al Festival Cri de la Goutte, in Francia, la cantante Rebecca Baby — voce del gruppo rock Lulu Van Trapp — ha denunciato un’aggressione sessuale mentre si trovava tra il pubblico. Secondo quanto raccontato dall’artista, mentre cantava nel parterre, un uomo le ha afferrato un braccio impedendole di muoversi e un altro le ha toccato il seno, approfittando del fatto che con l’altra mano teneva il microfono. Per tutta risposta, la cantante ha deciso di mettersi in Senza veli fino alla fine del concerto. 🔗 Leggi su Open.online

