Moldova respinti diversi politici europei e americani diretti alla conferenza MEGA

Le AutoritĂ della Repubblica di Moldova hanno impedito l’ingresso nel Paese a un gruppo di personalitĂ politiche provenienti da vari Paesi europei e dagli Stati Uniti. Tra questi figura anche un membro del Parlamento Europeo, giunto a Chi?in?u per partecipare all’incontro internazionale “Make Europe Great Again” (MEGA). In totale, sarebbero state 17 le persone a cui è stato negato l’accesso, circostanza che ha suscitato immediate reazioni critiche e un acceso dibattito in ambito europeo e internazionale. Uno degli episodi piĂą discussi si è verificato il 27 luglio, quando il parlamentare europeo ceco Ond?ej Dostál è stato fermato all’Aeroporto Internazionale di Chi?in?u, dichiarato persona non grata ed espulso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Moldova, respinti diversi politici europei e americani diretti alla conferenza MEGA

