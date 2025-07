Mohammed Atta non fu solo il comandante operativo dei dirottatori dell’11 settembre 2001. Fu anche il simbolo inquietante di una nuova generazione di terroristi: colti, metodici, apparentemente integrati nella modernitĂ occidentale, ma portatori di un’ideologia mortale. La sua traiettoria – dall’universitĂ del Cairo al volo American Airlines 11 schiantato contro la Torre Nord del World Trade Center – è l’emblema di come il jihadismo abbia saputo evolversi in una forma manageriale e transnazionale, con un volto educato ma glaciale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mohammed Atta: il volto tecnocratico dell’11 settembre