Modugno operaio 54enne cade da un ponteggio e muore Sequestrato il cantiere edile dove lavorava

Un operaio di 54 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in provincia di Bari, dopo essere precipitato da un ponteggio all’interno di un cantiere edile. L’uomo, impegnato in lavori in quota, sarebbe caduto da un’altezza di almeno cinque metri. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è deceduto poco dopo il trasporto al Policlinico di Bari. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal della Asl di Bari, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. L’incidente mortale e il sequestro del cantiere. 🔗 Leggi su Open.online