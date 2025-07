Modena beccati sulla A1 con 250mila euro in oro nascosto nello schienale dell’auto | 4 persone nei guai

Quattro giovani sono stati denunciati a Modena per ricettazione: fermati sull’A1 con oro e contanti nascosti nell’auto durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Modena, beccati sulla A1 con 250mila euro in oro nascosto nello schienale dell’auto: 4 persone nei guai

POLIZIA DI STATO, IN A1 CON 250MILA EURO IN MONILI D’ORO IN CONTANTI NEL SEDILE DI UN’AUTO - La Polizia di Stato di Modena ha denunciato quattro cittadini italiani, tra i 30 e i 25 anni di età, per il reato di ricettazione. Secondo tvqui.it