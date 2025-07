Moda nasce uno sportello per aiutare le imprese con il passaporto digitale dei capi d' abbigliamento

Nasce a Confartigianato Palermo uno sportello per aiutare le imprese della moda nella transizione verso un settore più sostenibile, tracciabile e in regola con le nuove norme europee. È questa l’iniziativa promossa da Confartigianato Palermo e Mythos, che continua il suo lavoro capillare al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: moda - nasce - sportello - aiutare

VIDEO | Quando arte, moda e gastronomia incontrano la solidarietà nasce "Flowers" - Il 25 maggio 2025 il Fuoricittà Countryclub di Modena si trasformerà in un giardino di emozioni, creatività e solidarietà con “Flowers”, l’evento benefico che celebra la bellezza in tutte le sue forme.

Nasce drepubblica.it: moda, bellezza, cultura, video e immagini spettacolari - Il 21 maggio con drepubblica.it inizia una nuova era digitale: un sito liquido e intuitivo, dal design essenziale, che offre alta qualità fotografica, articoli approfonditi, firme autorevoli, un pizzico di divertimento e molte sorprese

Quando nasce Vogue, la Bibbia della Moda (che Anna Wintour ha appena lasciato) - Era il 17 dicembre 1892 quando il primo numero di Vogue  esce nelle edicole di New York. Nessuno, però, poteva immaginare che quel settimanale destinato all’élite dell’Upper Class sarebbe diventato, un secolo più tardi, la voce più autorevole nel panorama mondiale della moda.

Moda, nasce uno sportello per aiutare le imprese con il passaporto digitale dei capi d'abbigliamento; Da ExportUsa uno sportello dazi per aiutare a risparmiare le aziende che esportano; Sportelli e centri antimobbing in Italia.

Moda, nasce uno sportello per aiutare le imprese con il passaporto digitale dei capi d'abbigliamento - Lo ha annunciato Confartigianato Palermo che, in vista dell'entrata in vigore del Dpp, vera e propria carta d'identità del prodotto che racchiude tutte le informazioni sulla sua vita, vuole supportare ... Riporta palermotoday.it

Nasce Spazio Europa. Lo sportello di FdI per aiutare le imprese - Lo sportello di FdI per aiutare le imprese In via Pisano lo sportello di assistenza su fondi e leggi, di ascolto sui problemi. Secondo lanazione.it