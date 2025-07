Mo | querela legale presunti aggressore ebreo ' lui primo a offendere e a tirare testata'

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Una "ricostruzione assolutamente parziale e tendenziosa" con un video che raffigura "una minima parte di quanto accaduto ed è stato strumentalizzato per lamentare presunte condotte antisemite che in realtà di antisemita non hanno proprio nulla". L'avvocato Federico Battistini che rappresenta alcuni dei protagonisti della presunta aggressione al turista francese avvenuta domenica scorsa a Lainate offre una versione opposta di quanto accaduto e svela di aver presentato una querela in procura a Milano. "I miei assistiti si sono fermati all'autogrill di ritorno da una vacanza sul lago Maggiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

