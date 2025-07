Mo | Mattarella ' antisemitismo gravissimo si alimenta di stupidità'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Nemici allarmanti e comuni dell'umanità –di qualsiasi Paese e regime politico- si sono presentati in questi anni e vanno contrastati e prevenuti con strumenti comuni, inevitabilmente globali". Tra questi "una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l'antisemitismo, che si alimenta anche di stupiditĂ ". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

