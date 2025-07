Mo | Mattarella ' a Gaza situazione sempre più grave e intollerabile'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio. "Due mesi addietro, in una delle occasioni più solenni del Quirinale –l'incontro, per la nostra Festa nazionale, con gli ambasciatori che rappresentano in Italia i Paesi di ogni parte del mondo- dopo avere ricordato l'orrore del barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre di due anni fa, con tante vittime tra inermi cittadini israeliani e con l'ignobile rapimento di ostaggi, ancora odiosamente trattenuti, ho sottolineato -ha ricordato il Capo dello Stato- come sia inaccettabile il rifiuto del Governo israeliano di rispettare a Gaza le norme del diritto umanitario, ricordato pochi giorni fa da Leone XIV". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Mattarella, 'a Gaza situazione sempre più grave e intollerabile'

In questa notizia si parla di: mattarella - gaza - situazione - grave

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - AGI - Le parole di Sergio Mattarella sulla situazione in Medio Oriente "sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo.

La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Sergio Mattarella, L’8 ottobre 2023 Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, è stato illuminato in bianco e blu in solidarietà con il popolo di Israele.

Caro presidente Mattarella, La prego, dica qualcosa sul genocidio in corso a Gaza! - di Bernardino De Bari “…Questo vorrei dire al popolo di Israele: siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati… e finalmente, poi, dopo la prima guerra mondiale, ebbero un territorio e una patria.

Nell'aula del Senato abbiamo appena espresso solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inserito dal Ministero degli Esteri russo in una lista di persone che il regime di Putin considera "non gradite". Si tratta di un grave attacco, che giunge i Vai su Facebook

Mattarella La situazione a Gaza è sempre più grave e intollerabile; Mattarella: «Aggressione russa macigno per la Ue. A Gaza situazione intollerabile e fame disumana»; Mattarella: “A Gaza difficile vedere catena di errori involontari e non ravvisarvi l’ostinazione a….

Mattarella: “A Gaza difficile vedere catena di errori involontari e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente” - “Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile “. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Mo: Mattarella, 'a Gaza situazione sempre più grave e intollerabile' - "Sul Medio Oriente è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile ... Riporta iltempo.it