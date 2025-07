Mo | Fratoianni ' striscione? Parlamento sacro ma di fronte a orrore Gaza tutto legittimo'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità ma di fronte a quello che sta accadendo a Gaza, di fronte al genocidio, all'orrore, allo sterminio, alla deportazione, alla pulizia etnica, al cinismo insopportabile del criminale di guerra Netanyahu e di fronte all'inaccettabile silenzio della comunità internazionale, al doppio standard all'ipocrisia e alla complicità che ogni giorno diventa più pesante, siamo convinti che oggi tutto sia non solo legittimo, ma necessario". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Fratoianni, 'striscione? Parlamento sacro ma di fronte a orrore Gaza tutto legittimo'

In questa notizia si parla di: fronte - parlamento - orrore - gaza

Delirio pro Ong, spuntano barconi di fronte al Parlamento europeo. C’è pure la Sea Watch di Carola Rakete (video) - Un nuovo delirio immigrazionista, una baracconata di fronte al Parlamento Europeo a Bruxelles che diventa un teatrino: gommoni e barchette di carta a grandezza naturale campeggianoper richiamare l’attenzione sul fenomeno migratorio.

38 ex ambasciatori italiani hanno scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una richiesta urgente: il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina. Mentre la narrazione dei Governi occidentali sul genocidio in corso a Gaza Vai su Facebook

Gaza, le nostre responsabilità di fronte all’orrore; Fratoianni: «La destra gongola con le guerre, ma l’orrore allontana la gente da Meloni»; Slovenia tra Israele e Palestina, il peso della parola genocidio.

Mo: Fratoianni, 'striscione? Parlamento sacro ma di fronte a orrore Gaza tutto legittimo' - "È una cosa che non capita tutti i giorni e che non deve accadere tutti i giorni perché questo è il Parlamento della Repubblica, è un luogo importante, ha una sua sacralità ... iltempo.it scrive

Gaza, le nostre responsabilità di fronte all’orrore - È in questo quadro che si colloca i l contributo delle industrie militari, come l’italiana Leonardo, che forniscono componenti per armamenti (ad esempio, gli aerei F35 usati a Gaza in “modalità bestia ... Scrive cittanuova.it