Parrigi, 30 lug. (AdnkronosAfp) - La Francia e altre 14 nazioni occidentali hanno invitato i paesi di tutto il mondo a impegnarsi per riconoscere uno Stato palestinese. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, dopo la conferenza di New York volta a rilanciare la soluzione dei due Stati per Israele e i palestinesi. "A New York, insieme ad altri 14 Paesi, la Francia lancia un appello collettivo: esprimiamo la nostra volontà di riconoscere lo Stato di Palestina e invitiamo coloro che non l'hanno ancora fatto a unirsi a noi", ha scritto Barrot sul social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Francia e altre 14 nazioni chiedono riconoscimento Stato palestinese