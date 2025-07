Mitsubishi ha detto stop lascia la Cina dopo 30 anni | colpa delle sanzioni e di un grande calo delle vendite

Anche la Mitsubishi non ne può piĂą della Cina. La nota casa automobilistica giapponese ha deciso di terminare il rapporto societario e industriale con la Shenyang Engine, che fa parte della piĂą grande societĂ cinese Same (Shenyang aerospace mitsubishi motors engine) dopo quasi 30 anni. “Come risposta alla rapida trasformazione dell’industria automobilistica cinese – si legge nel comunicato dell’azienda nipponica – Mitsubishi motors ha rivalutato la propria strategia nella regione e ha deciso di cessare la sua partecipazione alla joint venture Same”. Inoltre, “in aggiunta a questa difficile situazione industriale e al contesto globale Mitsubishi, che ha visto crollare dell’84% gli utili del primo trimestre dell’84% a causa del calo delle vendite e delle sanzioni tariffarie, ha preso tra le altre decisioni quella di abbandonare completamente il mercato cinese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mitsubishi ha detto stop, lascia la Cina dopo 30 anni: colpa delle sanzioni e di un grande calo delle vendite

In questa notizia si parla di: mitsubishi - cina - detto - stop

La nuova sfida dell’auto è iniziata in Giappone e la Cina non ha vinto nulla; Fusione Honda Nissan: la Mitsubishi verso il no; Senza auto elettriche non c'è futuro: Mitsubishi lascia la Cina.

Cina, stop alle spedizioni verso gli Usa dal 27 aprile: le poste di ... - Le Poste di Hong Kong Post hanno annunciato che «non riscuoteranno nei modi più assoluti alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno l ... Da ilmessaggero.it

Cina, stop alle spedizioni verso gli Usa dal 27 aprile: le poste di ... - Le Poste di Hong Kong Post hanno annunciato che «non riscuoteranno nei modi più assoluti alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno ... corriereadriatico.it scrive