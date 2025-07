Mistero risolto a Ladispoli nessun coccodrillo nel fiume | era un giocattolo Scatta la denuncia per procurato allarme | Scherzo di pessimo gusto

Nessun coccodrillo nel fiume Sanguinara. Il temuto avvistamento che nei giorni scorsi aveva preoccupato i residenti e mobilitato le autoritĂ si è rivelato, alla fine, un falso allarme: il presunto rettile era in realtĂ un giocattolo galleggiante. A confermarlo è stato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, in un comunicato. «Dopo le doverose verifiche possiamo finalmente confermare che non c’è alcun rettile pericoloso nel fiume — ha scritto il primo cittadino —. Nonostante fosse una circostanza improbabile, le autoritĂ competenti hanno svolto tutti gli accertamenti necessari per escludere qualsiasi rischio per la cittadinanza». 🔗 Leggi su Open.online