Miss Italia torna al Lido di Genova | serata a tema Anni ' 70 per eleggere Miss Lido e Miss Riviera di Levante

Giovedì 31 luglio la bellezza torna a essere protagonista al Lido di Genova con Miss Italia, che per il quarto anno consecutivo fa tappa nello stabilimento genovese per eleggere MISS LIDO 2025; inoltre, poiché quest’anno il concorso ha richiamato l’attenzione di moltissime ragazze, nella stessa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: miss - lido - italia - torna

MISS ITALIA 2025, FINALE REGIONALE DI MISS SPORT GIVOVA BASILICATA A METAPONTO LIDO Vai su X

ITALIANO GIOVEDÌ AL LIDO DEL SOLE – 24 LUGLIO Un’altra serata magica ti aspetta al Lido del Sole! Mercatini, musica e spettacoli per grandi e piccini… L’estate continua a regalarci emozioni sotto le stelle! Dalle ore 18:00 – Ti aspettiamo! #LidoDel Vai su Facebook

Miss Italia torna al Lido di Genova: serata a tema Anni '70 per eleggere Miss Lido e Miss Riviera di Levante; Miss Italia torna al Lido di Genova: il 31 luglio la sfida per Miss Lido e Miss Riviera di Levante; Miss Italia al Lido di Genova con l'elezione di Miss Lido 2024.

Miss Italia 2025: al Lido di Genova elezione di Miss Lido e Miss Riviera di Levante + Flower Power Party anni '70 - Oltre 40 aspiranti miss sfileranno con il fascino dei favolosi anni '70, proprio a bordo della Sport Pool allestita per l'occasione come un grande palco sul mare. Secondo mentelocale.it

Lido di Genova, una serata ispirata agli anni Settanta per eleggere la nuova Miss - Giovedì 31 Luglio la bellezza torna ad essere protagonista al Lido di Genova con Miss Italia, che per il quarto anno consecutivo fa tappa nello stabilimento genovese per eleggere Miss Lido 2025; inolt ... Da genova3000.it