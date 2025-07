Misericordia aumentano i servizi In arrivo un nuovo automezzo

di Leonardo Bartoletti La Misericordia di Pontassieve aumenta i servizi sociali e sanitari per le famiglie del territorio grazie al progetto ’ Muoversi & non solo ’. Un nuovo automezzo, dotato di pedana di sollevamento per il trasporto di persone con disabilitĂ , sarĂ infatti presto disponibile. Obiettivo del progetto è garantire un servizio sociale e sanitario in piĂą alle famiglie piĂą svantaggiate per i prossimi quattro anni nel territorio di Pontassieve, Londa, Reggello, Fiesole e nei comuni fiorentini. La Misericordia riceverĂ un nuovo fiat doblò, cinque posti con pianale ribassato e allestito con pedana di sollevamento manuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

