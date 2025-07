Minaccia cliente con una pistola per farsi pagare la pizza

Ha minacciato con una pistola un cliente per farsi pagare la pizza. Protagonista un 45enne, originario della Romania, che è stato denunciato dai carabinieri di Civitavecchia.Secondo quanto ricostruito, la segnalazione è arrivata dal titolare di una pizzeria situata nel centro della città portuale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Armati di pistola svuotano la cassaforte della sala slot, poi la fuga con l'auto rubata a un cliente - Paura in una sala slot e punto scommesse di Bellaria Igea Marina, ubicata lungo la via Ravenna, dove nella tarda serata di martedì (7 maggio) si è consumata una cruenta rapina.

Appoggia la pistola carica sul bancone del bar e parte un colpo: ferito un cliente a Varese - È successo nella serata di giovedì 7 maggio a Varese, all'interno di un bar. Il 44enne proprietario della pistola è stato subito arrestato dai carabinieri con l'accusa di porto abusivo d'arma da fuoco.

Lite al bar con pistola. L’arma contesa spara. Colpito un cliente - Scoppia una lite al bar, uno degli avventori estrae una pistola e durante la rissa parte un colpo che ferisce a una gamba un marocchino.

Minaccia con una pistola un cliente per farsi pagare la pizza: nei guai un 45enne - CIVITAVECCHIA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno deferito in stato di libertà un cittadino di nazionalità romena, 45enne, per i reati di minaccia aggravata e porto ... Da civonline.it

