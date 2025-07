Minacce ai residenti in Borgo Palazzo addosso ha un coltello | denunciato

Bergamo. Batteva i pugni contro le persiane di un appartamento e urlava frasi minacciose del tipo: “Vi ammazzo”. I residenti delle case Aler al civico 132 di via Borgo Palazzo, allarmati, hanno subito chiamato il 112. Sul posto, nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, che hanno attivato il taser come deterrente e fermato il soggetto in questione: un uomo di origini straniere sui 50 anni, con precedenti. Addosso gli agenti gli hanno trovato un coltello di circa 30 centimetri. L’uomo è stato denunciato. Da tempo i residenti lamentano problemi: degrado e spaccio su tutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Minacce ai residenti in Borgo Palazzo, addosso ha un coltello: denunciato

