Mille euro in tasca falsi controllato appena sceso dal traghetto a Ischia | cosa lo ha tradito

Proseguono i controlli sul porto di Ischia da parte dei carabinieri che monitorano quotidianamente il flusso turistico sull’isola. Questa volta un 50enne napoletano, G.S., già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato una volta sbarcato dall’aliscafo proveniente da Napoli e arrestato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Va ad Ischia con mille euro in tasca ma sono falsi. Carabinieri arrestano 50enne - Fermato al porto di Ischia con 20 banconote false da 50 euro: arrestato un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine.

