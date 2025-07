Miliardi di dispositivi alieni invisibili sono nascosti in tutto il mondo per manipolare la nostra specie | le rivelazioni choc dell’ex ingegnere Nasa Richard Banduric

Una rete globale e invisibile di sorveglianza, composta da miliardi di minuscoli dispositivi metallici di origine aliena, sarebbe stata sparsa in tutto il mondo con un obiettivo inquietante: “ manipolare la nostra specie”. È questa la clamorosa dichiarazione di Richard Banduric, un ex ingegnere propulsivo che vanta un curriculum di altissimo livello, con esperienze in Nasa e Lockheed Martin, e che afferma di aver lavorato a progetti classificati per il Dipartimento della Difesa e l’Air Force statunitense. Le sue affermazioni, rilasciate originariamente nel podcast “Ecosystemic Futures” nel dicembre 2024, sono tornate virali sui social media, aggiungendosi al coro crescente di “whistleblower” che chiedono maggiore trasparenza sui fenomeni UFO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Miliardi di dispositivi alieni invisibili sono nascosti in tutto il mondo per manipolare la nostra specie”: le rivelazioni choc dell’ex ingegnere Nasa Richard Banduric

In questa notizia si parla di: miliardi - dispositivi - tutto - mondo

“Miliardi di dispositivi alieni invisibili sono nascosti in tutto il mondo per manipolare la nostra…; Miliardi di telefoni possono scoprire i terremoti nelle vicinanze e avvertire; L’ITALIANA EXEIN CHIUDE UN ROUND “SERIES C” DA 70 MILIONI DI EURO PER PROTEGGERE MILIARDI DI DISPOSITIVI IOT NEL MONDO.

Google spende 14 miliardi in server in soli tre mesi - Cloud si avvicina ai 50 miliardi di dollari di ricavi mentre l'intelligenza artificiale coinvolge sempre più i giovani utenti di Google ... Si legge su msn.com

Oltre 2 miliardi di dispositivi con eSIM a rischio, c'è da ... - La tecnologia eSIM presenta vulnerabilità critiche che mettono a rischio oltre 2 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, con i ricercatori che sono riusciti a compromettere i chip eUICC di Kigen ... tomshw.it scrive