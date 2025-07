Milano treno travolge e uccide un uomo

Drammatico incidente ferroviario mercoledì mattina, 30 luglio, all’alba a Milano. Una persona è stata travolta e uccisa da un treno nei pressi di via Giovanni Battista Cassinis, alla stazione di Rogoredo.L’allarme è stato lanciato poco dopo le 6. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: milano - treno - travolge - uccide

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna - Nel capoluogo lombardo oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Caduti 27mila fulmini in 12 ore in Toscana.

Passeggero tira la leva del freno del treno: metro rallentata a Milano - Pomeriggio a rilento sulla metropolitana M3 (gialla) di Milano: tutto colpa di un passeggero che ha tirato la leva del freno.

Milano, travolti da un treno in due incidenti distinti: morti - Una delle vittime è stata sbalzata per diversi metri sulla massicciata. L'altra è stata trovata senza vita in un luogo diverso

Milano, treno travolge e uccide un uomo; Treno travolge e uccide una 54enne alla stazione di Vittuone, sospesa la linea tra Novara e Rho; Treno travolge e uccide un uomo di 35 anni: diverse linee bloccate.

Treno travolge e uccide una 54enne alla stazione di Vittuone, sospesa ... - A travolgere la vittima sarebbe stato il treno Trenitalia 2017 partito dalle 7:54 da Torino Porta Nuova e diretto a Milano Centrale. Si legge su fanpage.it

Dramma in stazione a Novate Milanese: treno investe e uccide una persona, circolazione ferroviaria in tilt - 00, in stazione a Novate Milanese, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. notizie.it scrive