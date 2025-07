Milano riscuotono per 20 anni la pensione della nonna morta | denunciati madre e figlio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta una truffa da 400mila euro ai danni dello Stato. Avrebbero continuato a incassare per vent’anni la pensione della nonna deceduta, ma sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Milano e ora sono indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, madre e figlio avrebbero incassato indebitamente circa 400.000 euro dal 2005 fino a oggi. Gli indagati, rispettivamente figlia e nipote della pensionata, avrebbero sfruttato la mancata comunicazione del decesso e la presenza di un conto corrente cointestato aperto poco prima della morte dell’anziana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, riscuotono per 20 anni la pensione della nonna morta: denunciati madre e figlio

