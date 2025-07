Milano l' idea di Salvini per il sindaco | dopo Beppe Sala

La Lega apre la campagna elettorale di Milano in Galleria, nel cuore della città . Una scelta non casuale, visto che la location si trova a pochi passi da Palazzo Marino, nella bufera per l’inchiesta sull’urbanistica. Una carta che, però, Matteo Salvini non sembra voler giocare: «Sono tutti innocenti fino a prova contraria», spiega il vicepremier, «però da milanese sono preoccupato, perché vedo una città ferma e che rischia di restarlo per altri due anni». E così la Lega ha messo in piedi un incontro «che ho chiesto non fosse solo tra leghistidi quelli ne faccio a centinaia -, ma una serata di ascolto delle forze pulsanti della città . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

