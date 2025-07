Milano controlli a sorpresa sui bus

Prevenire gli incidenti, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza dei passeggeri: controlli a sorpresa del reparto radiomobile dei Carabinieri di Milano all'hub di Lampugnano. Da qui - ogni anno - transitano oltre 3 milioni di persone che viaggiano su pullman a lunga percorrenza. In questo periodo di esodo estivo, le corse registrano un'impennata e spesso gli autisti sono costretti ad aumentare le ore di lavoro, guidando per lunghe tratte senza mai fermarsi. Le verifiche hanno riguardato non solo i dispositivi di sicurezza obbligatori a bordo e talvolta malfunzionanti, ma anche le soste obbligatorie che i conducenti devono rispettare e la doppia guida. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, controlli a sorpresa sui bus

In questa notizia si parla di: milano - controlli - sorpresa - sicurezza

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Controlli a tappeto dei carabinieri nella serata di ieri, mercoledì 14 maggio 2025, nel quartiere Barriera Milano a Torino, dopo i recenti episodi di violenza, anche estrema avvenuti nelle ultime settimane.

Movida sicura a Como: controlli della polizia in piazza Volta con rinforzi da Milano - Nella serata di ieri, la polizia di Stato di Como ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e tutelare l’ordine pubblico.

Movida sicura a Como: controlli della polizia in piazza Volta con rinforzi da Milano - Nella serata di ieri, la polizia di Stato di Como ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e tutelare l’ordine pubblico.

Quattro morti e una donna ferita in un terribile incidente sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara. Un uomo di 82 anni ha imboccato l’autostrada contromano, provocando un frontale. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su Facebook

Milano blindata per Pasqua, rafforzati i controlli in città : quali sono gli obiettivi sensibili; Negli Usa controlli senza togliere le scarpe: ma in Italia ogni scalo segue regole diverse; IN OCCASIONE DELLA MILANO DESIGN WEEK, INAUGURA IL “KINDER SORPRESA DESIGN STUDIO”, UNO SPAZIO TEMPORANEO DEDICATO AL MONDO DELLE SORPRESE KINDER®?.

Milano violenta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza: più controlli sui treni e nei luoghi della movida - La decisione dopo una serie di aggressioni avvenute negli ultimi giorni. msn.com scrive

Milano, no a concerti abusivi e rave party: aumentano i controlli in città - Si tratta di una decisione presa durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia e a cui ha partecipato anche in sindaco di Milano Gi ... Lo riporta msn.com